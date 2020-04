Wirtschaftsförderung als Anlaufstelle für Firmen

In einem Schreiben an die Unternehmen, die Gewerbler und die Selbständigerwerbenden auf dem Platz Olten bietet sich die Wirtschaftsförderung Region Olten als Ansprechpartnerin an, heisst es in einer Mitteilung. Dies, um ihnen bei der Inanspruchnahme der Unterstützungsmassnahmen von Bund und Kanton wie Kurzarbeit, Kreditbezug und kantonales Unterstützungsprogramm zu helfen. Geschäftsführer Rolf Schmid und Martin Wey, Präsident der Wirtschaftsförderung und Stadtpräsident, betonen im Brief, dass gerade die Wirtschaft durch den Coronavirus und dessen Folgen vor grosse Herausforderungen gestellt sei. In dieser belastenden und aussergewöhnlichen Situation sei man aufeinander angewiesen.

Das Schreiben weist in diesem Zusammenhang auf die Unterstützungspakete hin, welche Bund und Kanton in den vergangenen Wochen zügig geschnürt hatten, um die schwierige Zeit zu überbrücken und Entlassungen und Betriebsschliessungen zu vermeiden. Aber auch das Team der Wirtschaftsförderung Region Olten unter der Führung von Rolf Schmid bietet ebenso seine Unterstützung an wie Stadtpräsident Martin Wey, welcher betont, der Stadtrat prüfe laufend zusammen mit der Stadtverwaltung, mit welchen Massnahmen die Oltner Unternehmen, Gewerbetreibenden und Selbständigerwerbenden weiter unterstützt werden könnten (wir berichteten). Dies mit dem gemeinsamen Ziel, die Oltner Wirtschaft möglichst gut durch diese schwierigen Zeiten zu bringen. «Wir, der Stadtrat, die Stadtverwaltung und die Wirtschaftsförderung lassen Sie nicht im Stich», heisst es abschliessend im Brief, der dieser Zeitung vorliegt. (sko/fmu)