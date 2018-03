Diese entstünden nicht bloss durch den Betrieb, sondern auch durch einen sechsstelligen Investitionsbedarf auf der Minigolfanlage. Im Unterschied zur Sportpark AG schätzen die früheren Betreiber die Sanierungskosten auf einen Bruchteil der Abrisskosten, nämlich ein paar tausend Franken. Sie meinen, dass die Sportpark Olten AG mit kurzen und willkürlichen Öffnungszeiten dem Geschäftserfolg im Weg gestanden sei.

Baurechtgeberin kommt zum Zuschlag

Als das Postulat Fink erstmals in der Novembersitzung des Gemeindeparlaments traktandiert war, stand die Konkursmasse noch zur Disposition. Am 9. Februar 2018 teilte das Konkursamt den Oltner Minigolfern mit, dass sie innert Wochenfrist auch noch ihre Pokale aus dem einstigen Klubhaus entfernen sollten.

Da zwei private Interessenten, welche das Konkursamt zur Kontaktnahme an die Stadt verwiesen hatte, kein verbindliches Kaufangebot machen wollten, kam die Baurechtgeberin für die Parzelle GB Olten Nr. 5061 für einen Franken zum Zuschlag.

Das Konkursamt informierte Peter Arber, den Präsidenten des Minigolfclubs Olten, über diesen Deal am 5. März. Noch am 8. März konnte der städtische Rechtskonsulent Patrik Stadler dafür keine Bestätigung geben. Er verwies darauf, dass der für einen Liegenschaftserwerb nötige Stadtratsbeschluss per Mitteilung kommuniziert werde.

Schnell gegangen

Dann ging alles ganz schnell: Das Geschäft schaffte es doch noch in die Sitzung vom 12. März und tags darauf verkündete der Stadtrat seinen Beschluss. Falls die Mehrheit des Parlaments die stadträtliche Meinung teilt, sehen sich die Oltner Minigolfer in die Neunzigerjahre zurückversetzt.