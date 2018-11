Mit einer Fläche von 338'000 Quadratmetern, die Potenzial für bis zu 3000 Wohnungen bietet, ist das Areal Olten SüdWest das grösste Entwicklungsgebiet der Stadt. Im Gebiet des bisherigen Gestaltungsplans ist das Baufeld B4, welches rund 43’000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche ermöglichte, im Jahre 2012 überbaut worden. Es umfasst 420 Wohnungen sowie einige Gewerbe.

Diese erste Etappe gab in der Bevölkerung Anlass zu Diskussionen. Sowohl städtebaulich als auch in Bezug auf die Wohnqualität entstanden Zweifel an der bestehenden Überbauung und an den weiteren Bauetappen. Bemängelt wurden insbesondere die enge räumliche Situation, das fehlende Grün sowie der «monoton» wirkende Charakter der Überbauung. Aufgrund dieser Kritik hat der Stadtrat einen Masterplan in Auftrag gegeben, welcher sich mit den aufgeworfenen Problemen auseinandersetzte und sinnvolle Lösungswege aufzeigen sollte.

Vor gut einem Jahr wurde der Masterplan für das Areal Olten SüdWest vorgestellt. Mittlerweile ist der Gestaltungsplan entwickelt und wird Ende Monat der Bevölkerung zur Mitwirkung vorgelegt.