Lange haben Mann und Frau in Olten gerätselt: Welcher Gastrobetrieb zieht in die Kirchgasse 4 und sorgt für eine Überraschung? Das eine Geheimnis ist gelüftet: Sibylle und Thomas Peyer, quasi die Eltern der hiesigen Foodbags Company AG, dem Anbieter des kleinen handgemachten, natürlichen und leckeren Essens mit dem gewissen Etwas, sorgen mit einer regionalweit neuen Idee in der städtischen Begegnungszone für gastronomischen Zunder.

Erstmals nämlich lanciert ein Unternehmer einen sogenannten Food-Court. Food-Court? Genau. So nämlich nennt man jenen Bereich innerhalb eines Gebäudes, in dem es Verkaufsstellen verschiedener eigenständiger Restaurants und Imbisse gibt, jedoch die Sitzplätze in gemeinsam genutzten Sitzgruppen zentral angeordnet sind. «Die Idee reicht in den USA bis in die 1960er Jahre zurück», sagt Thomas Peyer. Schweizweit weiss er von keiner Handvoll Betriebe mit just diesem Setting.

Jenseits der bürgerlichen Küche

Und was bietet der Food-Court? Geheimnis Nummer 2 bleibt einstweilen ungelüftet. Der Unternehmer lässt noch nicht allzu tief in die Karten beziehungsweise Kochtöpfe blicken. Aber so viel verrät er: «Der Food-Court an der Kirchgasse offeriert ein kulinarisches Programm jenseits der gut bürgerlichen Küche.»

Vielleicht doch noch etwas mehr? «Nun, womöglich lässt es sich ideell in etwa mit den Leitgedanken unseres Betriebs Foodbags vergleichen», so Peyer. «Handmade. Natural. Tasty!» Oder zu Deutsch: Handgemacht, natürlich, schmackhaft!