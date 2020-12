Wer hat Glück? Der Weihnachtsbus ist wieder unterwegs

Der Weihnachtsbus dreht bereits zum zweiten mal seine Runden im Gebiet des Busbetriebs Olten-Gösgen-Gäu. Die Idee stammt ursprünglich von den Mitarbeitenden, die etwas Spezielles für die Weihnachtszeit realisieren wollten und den Bus eigenhändig dekorierten.

Mit viel Liebe zum Detail waren die Mitarbeitenden auch heuer am Werk. Die Passagiere freuts. Eine willkommene Aufheiterung in der dunklen Jahreszeit – gerade mit Corona.

Das sehen auch die Busschauffeure so, die mit dem geschmückten Mercedes Citaro fast noch lieber fahren als sonst. «Ich freue mich jedes Mal wenn ich ihn fahren kann. Aber wir wissen ja auch selber nie, wann er zum Einsatz kommt», sagt Michael Weh, Busfahrer und Teamleader bei der BOGG, gegenüber TeleM1. Und auch Busfahrer Philipp Messerli ist begeistert: «Das ist die geilste Idee, die wir seit Jahren hatten. Das ist so schön und die Leute finden es so toll.»

Grundsätzlich kann der Weihnachtsbus auf mehreren Strecken im Raum Olten zum Einsatz kommen. Ob man ihn antrifft, ist Glücksache. Dies noch bis zum 26.Dezember. (ldu)