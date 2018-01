Ab 27. Dezember stand das Alters- und Pflegeheim Haus zur Heimat unter Quarantäne. Seit gestern Donnerstag, 4. Januar, läuft der Betrieb wieder normal. Grund des knapp zehntägigen Quarantäneintermezzos: das Norovirus. In der Schweiz erkranken pro Jahr schätzungsweise 400'000 Personen an einem durch diesen Erreger verursachten Brechdurchfall. Im Haus zur Heimat war wahrscheinlich die Hälfte der 72 Bewohner, also 34, vom Virus befallen, es können aber auch andere Ursachen Durchfall und Erbrechen auslösen.

Wie aber hält man einen Heimbetrieb unter solchen Bedingungen aufrecht? Wie minimieren Heimleitung und Personal die Ansteckungsgefahr? Heimleiter Marco Petruzzi weiss um die spezielle Herausforderung für Heimbewohner und Personal in dieser Situation.

Marco Petruzzi, wie lange dauerts, bis sich der Verdacht auf einen Norovirusbefall bestätigt

Marco Petruzzi: Das kommt ein bisschen auf die Situation an. Erst stellt sich bei einigen Heimbewohnern, welche nicht an chronischem Durchfall leiden, das typische Krankheitsbild ein: Erbrechen, Durchfall. Dies war am 26. Dezember der Fall.

Und reagiert die Heimleitung dann sofort?

Ich habe entschieden, die Entwicklung noch eine Nacht lang zu verfolgen. Erhärtet sich der Verdacht auf einen Virusbefall, werden per sofort die Quarantänemassnahmen in Kraft gesetzt. Als nächstes folgt ein Labortest, welcher allenfalls die letzte Gewissheit liefert, dass das Norovirus ist da.

Wie sehen die Massnahmen aus?

Nun, als Erstes platziert man entsprechende Informationsschreiben an den Hauseingängen. Dann folgen praktisch zeitgleich betriebsinterne Massnahmen sowie die Information an die Angehörigen der Bewohner, dass derzeit keine Besuche möglich sind. Schliesslich werden die Medien mit den Informationen bedient, damit erfüllen wir unsere Informationspflicht möglichst flächendeckend.

Entsteht bei dieser offnen Informationspraxis nicht auch ein Imageschaden fürs Heim, welches innert zweier Jahre zwei mal gegen das Virus zu kämpfen hatte?