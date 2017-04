Die Mischung machte es. Und der Name natürlich: Wenn Gastgeber Alex Capus zum Heimspiel lädt, dann kommen sie alle, die Berufs- und die Heimweholtner. «Alex Capus’ bunter Oltner Abend» vermochte die Schützi denn auch wie schon die vorangegangenen Veranstaltungen im «knapp live»-Programm zu füllen.

Und wieder einmal bewies der Autor, dass Olten wohl gerade auch seinetwegen so liebenswert ist: Wie kein zweiter versteht er es, ein herzerwärmendes Bild des Städtli in die Köpfe einzuschreiben. Ein Bild, dem auch kein Grau und kein Nebel etwas anhaben kann. «Wir nehmen nicht etwa in Anspruch, die schönste Barockstadt im Universum zu sein», stellte er zwar fest. Aber Olten habe eine schöne Willkommenskultur: «Wenn einer nicht blöd tut, dann ist er nach vierzehn Tagen ein Oltner.»

Chansonnière und Comic-Papst

Capus’ Gäste an diesem Abend: Weggefährten oder Leute, die er auf dem Weg durch Olten gerne grüsst. Iandara Brobecker etwa, die 2013 bei «The Voice of Switzerland» auf sich aufmerksam gemacht hatte und auch schon in Capus’ «Galicia» auftrat. Edith Piafs «La vie en rose» widmete sie dem Gastgeber, der darauf gerührt meinte: «Das sind die Momente im Leben, wo man bereut, dass man keine Tochter hat.» Und schelmisch Werbung in eigener Sache machte: «Aber ich habe einen Haufen attraktiver Söhne in allen Grössen.»