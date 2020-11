Weihnachtskugeln und Tannenbäume vor den Läden: Die Stadt wird in Weihnachsstimmung versetzt

Ab Donnerstag um 18 Uhr wird die Weihnachtsbeleuchtung mit den grossen Weihnachtskugeln, die sternförmige Lichtkegel auf Wände, Gassen und Plätze werfen, und den LED-«Tannästen» wieder die Altstadt und die Innenstadt verschönern. «Und auch im Bifang lässt die vom Verein Weihnachtsbeleuchtung Olten.Bifang initiierte Beleuchtung die Herzen erneut höherschlagen», schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

In diesem Jahr knüpfen Gewerbe und Stadt Olten zudem an die erfolgreiche Schirmaktion vom vergangenen Sommer an und haben sich nach der Absage des Adventsdorfs zusätzliche Massnahmen einfallen lassen, um die Oltnerinnen und Oltner in Adventsstimmung zu versetzen: Auf der Kirchgasse ist neben der Stadtkirche eine neun Meter hohe, von der Bürgergemeinde zur Verfügung gestellte Weihnachtstanne zu bestaunen, die am Donnerstag geschmückt wird.

An der Ringstrasse und an der Hübelistrasse werde bis Ende Woche eine zusätzliche attraktive Beleuchtung die frühe Dunkelheit aufhellen und über 50 zusätzliche Tannenbäume sollen vor den Oltner Einkaufsgeschäften der Innenstadt für Licht und Wärme sorgen.

In den kommenden Woche werden dann ein paar Schaufenster von derzeit leerstehenden Ladengeschäften «mit attraktiven Folien» verschönert, um die Zeit bis zu Neueröffnungen zu überbrücken. (sko)