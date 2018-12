Januar

> Die Vebo bezieht ihren Neubau im Oltner Industriequartier.

> Der Zirkus Knie gibt bekannt, den Gastspielort Olten für zwei Saisons aus Platzgründen sausen zu lassen.

> Im sanierten Hallenbad der Kanti macht sich ein glitschiger Boden bemerkbar. Die Ursache wird in den Sommerferien behoben.

> Lindt&Sprüngli investiert 30 Millionen Franken am Produktionsstandort Olten.

Februar

> Die Bürgergemeinde Hägendorf lanciert auf dem Allerheiligenberg den Themenweg «Himmel und Hölle».

> Das Alters- und Pflegeheim Weingarten Olten steht mit reiner Weste da: Eine externe Überprüfung hat Vorhalte, welche von ehemaligen Mitarbeitenden erhoben wurden, entkräftet.

März

> In Hägendorf wird Tempo 30 auf Gemeindestrassen an der Urne deutlich verworfen.

> Die Oltner Stimmbürger lehnen die Schaffung einer Kulturfachstelle an der Urne klar ab.

> Der Stiftungsverein Pro Bornkapelle Kappel verleiht Kulturpreise an Pascale Pirovino und Isabelle Ulrich.

> Eine dritte Oltner Schlagernacht im Stadion Kleinholz wird es nicht geben.

> In Hägendorf lehnt die Gemeindeversammlung das Projekt eines Kindergartenneubaus ab.

April

> Konrad Schibli gibt bekannt, dieses Jahr aus Platzgründen aufs Open-Air-Kino in Olten zu verzichten.

> «23 Sternschnuppen» an neuen Austragungsorten: Man will den kulturellen Adventskalender in der Stadtkirche und in der Schützi produzieren.

Mai

> Rolf Schmid tritt sein Amt als neuer regionaler Wirtschaftsförderer an.

> Das Street Food Festival lockt 30 000 Gäste in die Oltner Innenstadt.

> Der «König von Olten», Kater Toulouse, erhält auf dem Kaplaneiplatz sein Denkmal.

> Karl’s kühne Gassenschau feiert mit «Sektor 1» in Olten Premiere.

Juni

> Der aus Sicherheitsgründen gesperrte, weil durch Steinschlag beschädigte Teilabschnitt in der Teufelsschlucht in Hägendorf wird wieder-

eröffnet.

> Die Gemeindeversammlung Boningen spricht sich gegen die Einführung einer Grünabfuhr aus.

> Wangen bei Olten feiert den Spatenstich zum Neubau Schulhaus Alp 2.

August

> Herren Globus gibt die Schliessung der Oltner Filiale bekannt.

> Andreas Brun, Leiter Pastoralraum Olten, tritt per Ende November von seinem Amt zurück.

Im September

> Nach zweijähriger Sanierungs- und Umbauzeit wird die Oltner Stadtkirche wiedereröffnet.

> Nach 145 Betriebsjahren schliesst das Oltner Naturmuseum seinen alten Standort an der Kirchgasse. Es wird im Herbst 2019 im Haus der Museen wiedereröffnet.

Oktober

> Knatsch in Gemeinderat Wangen; die SVP macht Fundamentalopposition.

> Der Streit ums Goldene Dach in

Olten geht in eine nächste Runde.

November

> Lederwaren Zimmermann schliesst sein Geschäft an der Konradstrasse in Olten nach 26 Jahren.

> Der Skate- und Boulderpark an der Industriestrasse in Olten wird eröffnet.

Im Dezember

> Kunstposse im Kantonsspital Olten: Die Ausstellung von Jörg Binz mit Aktbildern wird entfernt.

> In Fulenbach will die Bevölkerung an der Urne über den Kiesabbau befinden.