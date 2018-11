Jung und Alt pilgerten am Samstag in Hundertschaften in den neuen Skate- und Boulderpark in der ehemaligen Heilsarmee-Brocki. Dreieinhalb Jahre nach ihrer Gründung hat die Genossenschaft Trendsporthalle Olten mit der Eröffnung der auf «Momentum» getauften Indoorhalle ein wichtiges Etappenziel erreicht. Ganze 16 Jahre verstrichen gar seit den ersten Skaterbahnen-Provisorien in Olten. Dass nun der Umzug vom Kleinholz in einen viel attraktiveren und grösseren Rahmen Tatsache wurde, machte den Tag der offenen Tür für Lee Aspinall von den Rollbrätt Buebe Olten zu einem Feiertag.

«Vor einem Monat war diese Halle noch leer», verdeutlichte Alexander Troitzsch den riesigen Effort, den der ganze Bautrupp bis zum Eröffnungstag geleistet hatte. Für den Präsidenten der Genossenschaft Trendsporthalle Olten kam die Konkretisierung der Pläne, die zuvor lange Zeit nur auf dem Papier für verschiedene Projektstandorte existiert hatten, einer grossen Erleichterung gleich. Dementsprechend galt sein Dank allen Beteiligten an der von 200 Genossenschaftern getragenen Institution.