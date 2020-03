Vor allem grosse Wohnungen sind in Olten teuer

Wo wohnt es sich am günstigsten am Jurasüdfuss? In Aarau (21'750 Einwohner), Zofingen (11'800), Solothurn (17'000) Grenchen (17'600) oder etwa in Olten (19'200)? Vier Städte in näherer Nachbarschaft hat diese Zeitung zum Vergleich mit der Dreitannenstadt herangezogen. Der Vergleichsdienst Comparis hatte zu Beginn des Jahres 230'000 Wohnungsinserate untersucht, die zwischen Anfang 2018 und Ende 2019 publiziert worden waren. Comparis hat dieser Zeitung die Daten auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Unschwer zu erkennen: Olten ist nicht die günstigste Wohnstadt. Grenchen dagegen scheint ein regelrechtes Mieterparadies zu sein. In allen Wohnungseinheiten hält die Stadt im Leberberg die günstigsten Angebote bereit. Dies bei einem Leerwohnungsbestand von knapp 2 Prozent, dem zweithöchsten unter den fünf Städten. Lediglich Olten liegt mit 3 Prozent noch höher; seit 2015 (1,07) hat sich der Wert fast verdreifacht; die Entwicklung fällt mit der Eröffnung des Wohnquartiers Olten SüdWest zusammen.