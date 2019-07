Am Anfang der Oltner Aviatik standen zwei Flugtage, über welche das Oltner Tagblatt ausführlich berichtete. Die Zeitung schrieb im Rahmen des ersten Oltner Flugtages vom 27. Juli 1919: «Von menschlicher Hand geführte Riesenvögel waren schon oft über der Stadt zu sehen.» Also waren die Aeroplane nichts Neues für die Bevölkerung. Der erste Oltner Flugtag hätte eigentlich bereits am 4. Mai 1913 stattfinden sollen.

Dass weitere sechs Jahren vergehen sollten bis zum ersten Flugtag, lag an zweierlei Umständen: Der Pilot, Ernst Rech aus Langenthal, war Anfang Mai 1913 mit seinem Flugapparat, der Kunkler-Flugmaschine, abgestürzt und tödlich verunfallt. Und dann folgte der Erste Weltkrieg (1914 – 1918), in welchem aus knapp flugtauglichen Drahtverhauen funktionstüchtige Militärflugzeuge entwickelt wurden.

Aber im Jahre 1919 war es dann soweit. Das Oltner Tagblatt (OT) – damals ein freisinnig-demokratisches Organ des Kantons Solothurns – schrieb: «Nachdem die Bevölkerung von Olten schon so oft Gelegenheit hatte, über der Stadt die grossen, von menschlicher Hand geführten Riesenvögel zu sehen, wird nun am nächsten Sonntag Gelegenheit geboten, diese interessanten Maschinen aus nächster Nähe zu sehen.» Die Oltner Offiziersgesellschaft hatte den ersten Oltner Flugtag initiiert. Der Sonntag, 27. Juli 1919, wurde zu einem vollen Erfolg. Der Artillerie-Leutnant Eugen Dietschi konnte Leutnant Max Cartier (Olten), Leutnant Zimmermann und Wachtmeister Burri als Piloten engagieren. Sie flogen die in Dübendorf stationierten Militärflugzeuge Haefeli D.H.3. Diese zuverlässigen Trainings- und Beobachtungsflugzeuge waren von August Haefeli aus Mümliswil konstruiert und in der Eidgenössischen Konstruktionswerkstätte Thun gebaut worden.

Zuschauer: Bitte die Kulturen schonen!

Das OT schrieb auch: «Herr Willener im Hammer hat in zuvorkommender Weise seine grosse Wiese links der Landstrasse nach Wangen, hinter der neuerbauten Scheune, zum Starte zur Verfügung gestellt. Wir möchten an dieser Stelle die Bevölkerung auffordern, die Kulturen zu schonen. Mitglieder des Kavallerievereins Olten-Gösgen werden den Bewachungsdienst durchführen. Die Stadtmusik Olten wird auf dem Flugplatze konzertieren.» Die Eintrittspreise sollten zur Schaffung eines ständigen Flugplatzes in Olten verwendet werden. Für einen Passagierflug von rund einer Viertelstunde Dauer musste man dagegen 50 Franken auf den Tisch legen. Für damalige Zeiten eine ganz währschafte Summe. Ein Lehrer hatte damals einen Jahreslohn von etwa 2500 Franken.

Rund 10 000 Zuschauer fanden gemäss Zeitung am 27. Juli 1919 den Weg zur besagten Wiese hinter der neuen Willener-Scheune. «Bekanntlich gehört das Landen zu dem Schwierigsten des Luftsportes. Wir haben beobachtet, wie Leutnant Zimmermann bei all seinen Landungen beinahe immer am nämlichen Orte auf die Erde kam», schrieb die Zeitung über die gemachten Beobachtungen. Rund zwei Dutzend Passagierflüge wurden ausgeführt. Zu den Passagieren gehörten auch Frauen. Das OT schrieb: «Mutig kletterten auch einige elegante Damen mit lachenden Augen ins Flugzeug und erklärten nach dem Flug, dass sie gar keine Angst gehabt hätten und die Sache wunderbar gewesen sei.»

Das Wort «Flugscham» kannte der damalige OT-Redaktor nicht. Er schrieb: «Uns kam das Fliegen als etwas so Selbstverständliches vor wie beispielsweise das Velofahren, nur mit dem wesentlichen Unterschied, dass der Pilot und sein Passagier einen weit grösseren Genuss haben müssen, als ein staubschluckender Radler.» Dann setzte der Redaktor zum sehr pathetischen Schluss an: «Es war ein Schweizersonntagnachmittag, den wir gestern erleben durften. Hoch über uns im Aetherblau, da leuchteten auf den Tragflächen der Flugzeuge das weisse Kreuz im roten Feld. Unser Gruss gilt der kleinen tapferen Schar in Dübendorf.». Das Wetter an jenem 27. Juli war übrigens durchzogen.

Max Cartier: ein besonderer Liebling