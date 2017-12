Als vierjähriges Mädchen reiste Sina Wilhelm erstmals ins Theaterlager. Jetzt steht die Oltnerin erstmals als Regisseurin und Produzentin hinter dem Lichtpult.

Damals, im Lager, stand sie eine halbe Minute auf der Bühne, wie sie erzählt. Weil Mama Mirella kochte und ihr älterer Bruder Lino auf der Bühne stand, blieb ihr nichts anderes übrig als mitzugehen. Spätestens nach acht Theaterlagern war Sina Wilhelm vom Theatervirus infiziert. Es folgten zwei Teilnahmen beim Theater JUcKT, eine kleine Tournee mit dem Stück «Die unendliche Geschichte», ein Auftritt mit der Kanti-Theatergruppe Phare und im vorletzten Sommer schlüpfte sie bei «Romeo und Julia» auf Schloss Falkenstein in eine Rolle.

Schön sein um jeden Preis

«Beim Theater erlebte ich Gruppendynamik, welche du sonst nirgends findest», sagt Sina Wilhelm. Deshalb entdeckte sie eine grosse Leidenschaft für die Bühne. Im vergangenen Frühsommer entschied die 18-Jährige, im Rahmen der Maturaarbeit ein Theaterstück zu inszenieren. Von der Adaption über die Regie bis zur Produktion. «Alle Stricke in den Händen zu halten ist eine vielseitige Herausforderung», sagt die Oltnerin.

Sina Wilhelm begab sich noch vor den Sommerferien auf die Suche nach einem Buch. Ihre Wahl fiel auf «Das Bildnis des Dorian Gray», den einzigen Roman von Oscar Wilde. Dorian Gray äussert in dieser Geschichte einen folgenschweren Wunsch: Sämtliche sichtbaren Zeichen von Alterung und Sünde übertragen sich auf ein Porträt und ermöglichen dem Protagonisten ewige Jugend. Beeinflusst von seinem Freund Henry Wotton führt Dorian Gray ein ausschweifendes Leben. So unversehrt Grays Gesicht ist, so zerrissen ist seine Seele.

Einzig Henry Wotton findet Gefallen daran, Dorians Kampf zwischen Moral und Unmoral zu studieren. Wotton führt ihn immer tiefer in den Abgrund. «Es ist eindrücklich zu sehen, wie ein Mensch alles um sich vergisst und kaputt macht, um jung und schön zu bleiben», sagt die Neo-Regisseurin.