Rund 130 Frauen und Männer, die meisten wohl in irgendeiner Form vom Thema Demenz betroffen, kamen am Mittwochabend nach Olten, in die Fachhochschule Nordwestschweiz, und füllten den Saal bis auf den letzten Platz. Ernst Zingg, Präsident von Alzheimer Solothurn, übergab nach seinen einleitenden Worten an Marianne Wolfensberger, Beauftragte Recht und Politik bei Alzheimer Schweiz und somit das eigentliche «juristische Gewissen» des Verbandes, wie Zingg sagte. Sie ging in ihrem Inputreferat auf die wichtigsten Punkte im seit 2013 gültigen Erwachsenenschutzrecht ein, welches auf drei Grundsätzen fusst: Stärkung der eigenen Vorsorge und des Selbstbestimmungsrechts, Stärkung des Persönlichkeitsschutzes und die Professionalisierung im Erwachsenenschutz.