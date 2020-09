Voi, Beck und Metzgerei: Ein Dreigespann haucht dem Dorf Leben ein

Der Dorf-Beck wird durch Stefan Hunziker und sein Team betrieben. Immer morgens von 5.30 Uhr bis kurz vor Mittag gibt es frisches Brot. Nachmittags versorgt ein «Brothüsli» vor der Bäckerei die Kundschaft. Sonntags ist geschlossen. Hunziker bäckt, wie er selbst sagt, «richtiges Brot, so wie es früher war», und offeriert freitags auch Butterzopf. Am Abend wird der Teig gemacht, sodass er über Nacht reifen kann.

Auch hauseigene Glace gibt es, etwa mit Boninger Erdbeeren. Allerdings läuft der Laden nicht allzu gut. Seit Corona bleiben auch Auslieferungen an Grosskunden wie den FC aus. Die mit Grossläden stark durchzogene Region macht zudem eine Kundenvorhersage schwierig: Es droht Brotüberschuss. Deshalb hat sich Hunziker bei der App «Too Good To Go» angemeldet, um das unverkaufte Brot via «Wundertüten» trotzdem an den Kunden bringen zu können. Voraussichtlich werde die Bäckerei auch so weitergeführt, meint Hunziker.

Metzgerei in der dritten Generation

In der Metzgerei Friedli werden Wurst- und Fleischwaren selbst produziert. Deren Motto lautet: «Wurst ist Kunst und Kunst ist uns nicht Wurst.» Der Sprichwortliebhaber Hans Friedli leitet die Metzg bereits in dritter Generation. Neben dem Fleischverkauf bietet er auch Catering an. Das Fleisch stammt primär aus der Region, allerdings gibt es auch Spezialitäten aus Übersee zu kaufen. Ebenfalls kann Rohmilchkäse der Firma Fromage Mauerhofer AG aus Burgdorf im Offenverkauf bezogen werden.