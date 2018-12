Am frühen Samstagmorgen, gegen 00.30 Uhr, war ein Linienbus auf der Ziegelfeldstrasse

in Richtung Bahnhof Olten unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein Autolenker aus

der nicht vortrittsberechtigten Bleichmattstrasse in die Ziegelfeldstrasse ein und kollidierte

in der Folge mit der rechten vorderen Seite des Buses.

Durch die Kollision verletzten sich sämtliche beteiligten Personen leicht. Der Autolenker war im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Olten aus dem Fahrzeug befreit werden.