Die Diskussion ist nicht neu: Der Wochenmarkt soll am Samstag in der Kirchgasse durchgeführt werden, so wie dies auch in den umliegenden Städten wie Solothurn oder Aarau der Fall ist. SVP-Gemeindeparlamentarier Philippe Ruf bringt mit seinem Vorstoss, der von Mitgliedern mehrerer Parteien unterzeichnet wurde, die Idee nun aufs politische Parkett. Er fordert in seiner Motion einen einjährigen Versuch, den Wochenmarkt nicht nur am Donnerstag, sondern auch am Samstag in der Kirchgasse zu führen.

Der bisherige Bifangmarkt auf der rechten Stadtseite soll aber weiterhin am Samstag stattfinden. Bei der Auswertung des Versuchs sollen die Marktfahrer selbst, die Bevölkerung, aber auch das Gemeindeparlament einbezogen werden, schreibt Ruf in seinem Vorstoss. Damit könnte die Stadtverwaltung feststellen, ob sich der Markt in der Kirchgasse am Samstag lohne und am Donnerstag noch weitergeführt, auf einen anderen Wochentag geschoben oder ganz weggelassen werden solle.