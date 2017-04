Fünf satte Jahre haben sie gebracht, die Parlamentswahlen vom 23. April in Olten. Um so viel nämlich sinkt das Durchschnittsalter der Parlamentsmitglieder in der kommenden Legislatur, wenn man die Alte zum Vergleich heranzieht. In der auslaufenden Periode betrug das Durchschnittsalter noch knapp über 50 Jahre, neu wirds auf 45 Jahre zu liegen kommen. Der älteste aktive Parlamentarier in der Phase 2013/17 war Max Husi von der FDP mit Jahrgang 1940; in der neuen Amtsperiode wird Arnold Uebelhart (SP) mit Jahrgang 1953 an dessen Stelle treten.

Selbst die Jüngste wird abgelöst

Und selbst die bislang Jüngste in der der Volksvertretung, Luisa Jakob (Junge SP Region Olten) mit Jahrgang 1991 wird noch getoppt. Laura Schöni (Olten jetzt!) mit Jahrgang 1993 kann für sich in Anspruch nehmen, fortan die Jüngste im Parlamentssaal zu sein.

Mit der Abwahl von Max Pfenninger (FDP) nach 36 Amtsjahren (siehe Artikel rechts) übernimmt Arnold Uebelhart mit 24 Amtsjahren die Rolle des Parlamentsmethusalems. Ihre fünfte Amtszeit tritt Heidi Ehrsam (CVP) an. Sie ist die dienstälteste weibliche Volksvertreterin.