Seit dem 23. Dezember liefert der Velo-Lieferdienst Olten die Einkäufe aus dem Sälipark Kundinnen und Kunden nach Hause. Migros und Do It + Garden mit SportXX und M-Electronics, Denner, Santé Sälipark und vinazion heissen die neuen Partnergeschäfte auf der rechten Stadtseite, welche die Lieferung per Cargobike anbieten. «Wir freuen uns, dass unser Service nun auch im Sälipark angeboten wird. So kann die Kundschaft auch grosse Einkäufe aus dem Einkaufszentrum von uns heim liefern lassen», so Co-Geschäftsleiter Matthias Tschopp.

Eine Hauslieferung kostet 4,50 Franken. Auch holt der Velo-Lieferdienst gebührenfreie Abfälle und sortiertes Recycling-Gut bei der Kundschaft ab und entsorgt diese. Das Liefergebiet umfasst aktuell die Gemeinden Olten, Trimbach und Starrkirch-Wil. Das Angebot wird laufend erweitert. (mgt)