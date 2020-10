«Unmöglich für längere Zeit überleben»: Gastrounternehmer fordert A-fonds-perdu-Beiträge für KMU

Am Mittwoch will Daniel Peyer die Aarechalet-Saison eröffnen. Für drei Monate gibt es Fondue, Raclette und Burger in gemütlicher Holzhütten-Atmosphäre direkt an der Aare bei der Oltner Holzbrücke. Doch die Coronapandemie und die ständig ändernden Vorschriften der Behörden machen einem der grössten Gastrounternehmer der Region mit vier Restaurants, einer Bar und einem Catering das Leben schwer.

Am Montagnachmittag informierte die Kantonsregierung, dass per sofort höchstens noch vier Personen pro Tisch in den Restaurants erlaubt sind. Das heisst für Peyer und sein Team: Statt rund 50 Personen dürfen an den 9 Tischen im Aarechalet noch maximal 36 Personen sitzen. «Das schränkt uns enorm ein.» Damit die Abstands- und Hygienevorschriften im Holzchalet eingehalten werden können, hat er bereits vor dem Erlass der neuen Vorschriften Plexiglasscheiben beschafft, die er an jedem Tisch anbringen wird. Zudem wurde eine zusätzliche Lüftung verbaut, welche die Luft im Lokal dreimal pro Stunde umwälzt. «Das hat ein paar Tausend Franken gekostet.»

Zu kämpfen hat Peyer auch als Caterer beim EHC Olten. Seit Anfang Saison waren höchstens 2'900 Zuschauer auf Sitzplätzen zugelassen. Vergangene Woche hat der Kanton Solothurn die 1000er-Grenze wieder eingeführt. Trotz des kleineren Maximalpublikums muss Peyer alle Buvetten offen haben, damit die Abstände eingehalten werden können. Und in seinem Betrieb Platzhirsch in Langenthal geht seit vergangenem Freitag gar nichts mehr: Der Kanton Bern liess alle Bars schliessen. Die bereits eingekaufte Ware, die verderblich war, verteilte er an die Mitarbeitenden.