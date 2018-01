Rund 40 Personen wollten an der Infoveranstaltung dabei sein. Vorgestellt und debattiert wurde der Mobilitätsplan Olten; ein Vorhaben, welches den schon fast epochalen Schritt Richtung weniger Individualverkehr, dafür aber mehr Langsam- beziehungsweise öffentlicher Verkehr einleitet.

Voraussichtlich im März hat er seine erste Nagelprobe zu bestehen: Das Parlament befindet dann über das daraus hervorgegangene Parkierungsreglement. Was die Veranstaltung zeigte: Opposition aus dem Gemeindeparlament scheint vorprogrammiert. Die bürgerlichen Parteien haben ihren durchaus erklärbaren Widerstand angekündigt.

Der SVP-Präsident Philippe Ruf machte dies an der Infoveranstaltung noch einmal deutlich. «Sind die damit verbundenen privaten Einschränkungen akzeptabel?», so seine sibyllinische Frage, in deren Unterton aber eigentlich schon die Antwort mitschwang: Nein. Denn je nach Lage einer neuen Baute, für welche ein Baugesuch notwendig ist, sieht das neue Parkierungsreglement künftig unterschiedliche Normen vor.

Grob gesagt: Je weiter entfernt von der Innenstadt, desto grosszügiger dürfen Parkplätze angeboten werden, wobei deren Oberzahl allerdings strikte begrenzt ist. Es wird dann nicht mehr heissen: So viel Parkplätze müssen angelegt werden. Sondern: So viele dürfen angelegt werden. Ein Paradigmenwechsel also.

Fundamentalkritik blieb aus

Ansonsten blieb fundamentale Kritik weitgehend aussen vor. Oder aber wurde nur andeutungsweise manifest. Kritisiert etwa wurde von verschiedenen Seiten der Umstand, dass lokale Wirtschaftsverbänden bislang nicht oder bloss rudimentär in die Planung einbezogen worden sind.

Urs Nussbaum, Präsident des Industrie- und Handelsverein Olten, und Deny Sonderegger, Vorstandsmitglied von Gewerbe Olten, dokumentierten dies in klaren Worten. Nussbaum legte den Finger auf die Tatsache, dass heftig umworbene Fachkräfte auch schon mal mit ihrem privaten Wagen anreisen wollen und aus Attraktivitätsgründen ein Parkplatz zur Verfügung gestellt werden müsse. «Ich bitte, diesen Umstand in die Überlegungen einfliessen zu lassen», so Nussbaum an die Adresse der Offiziellen. Sonderegger seinerseits monierte, es sei zum einen nicht klar, woher die Daten rührten, auf welche sich der Mobilitätsplan stütze.

Und Sonderegger schwang auch die Drohkeule: «Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich Gewerbetreibende oder auch Industrielle den Ansiedlungsschritt in Olten zweimal überlegen, wenn sie von der restriktiven Parkplatzpolitik vernehmen.»

Wenn schon, denn schon

Es gab daneben ab er auch so etwas wie programmierte Zuversicht. Charlotte Kanzso etwa gab zu verstehen, der Mobilitätsplan sei so etwas wie eine Verzichtsplanung. «Da ist es doch auch notwendig, den Betroffenen zu zeigen, welchen Mehrwert sie dadurch gewinnen.» Der Mehrwert zeige sich etwa im deutlich verdichteten Fahrplanangebot der Busbetriebs Olten Gösgen Gäu, so die Antwort von Stadtschreiber Markus Dietler.

Wenig befriedigend empfand Anita Wüthrich, Geschäftsführerin des VCS Sektion Solothurn, diese Antwort. Sie hatte sich zusammen mit andern Interessenvertretern des Langsamverkehrs gewünscht, von konkreteren Auswirkungen des Mobilitätsplanes zugunsten des Langsamverkehrs zu erfahren.