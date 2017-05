Bisher war bekannt, dass es in Wangen bei Olten ums Gemeindepräsidium am 2. Juli zu einer Kampfwahl zwischen der FDP mit Daria Hof-Schwarzentruber und der CVP mit Patrick Schmid kommt.

Nun gesellt sich mit Christian Riesen der einzige SVP-Vertreter im Gemeinderat als weiterer Kandidat hinzu. Auf Anfrage sagt der 46-Jährige: «Als Vorstandsmitglied des Gewerbevereins habe ich einige Ideen, was man ändern könnte.» Zudem hätte er genügend Zeit für das Amt, sagt Riesen, der beruflich als Immobilienunternehmer, Berufsschullehrer und als Dozent an der Höheren Fachschule tätig ist. Engagiert war er auch bei der Volksinitiative No Billag, welche die Abschaffung der SRG-Gebühren fordert. Riesen war dort Beglaubigungschef.