Auf dem Hübeliareal steht ein altes Briefträgervelo, farblich leicht ramponiert, aber seine Herkunft ist doch klar zu erkennen. Auf der Flanierzone vor der Buchhandlung Klosterplatz Stelltische; ungewöhnlich, auch wenn sich der Sommer an diesem Donnerstagabend noch einmal zünftig rührt. Ein paar gut gelaunte Verdächtige mit aufgesetztem Mundschutz drapieren die Szenerie. Dann erscheint ein Trio, die Präsenz des Velos wird logisch: gehört Alex Capus. Und wenn Thomas Knapp und Christian Meyer auch dabei sind, dämmert’s auch dem Unbedarftesten. Hier braut sich Literatur zusammen.

Die Idee zum Buch hatte der Verleger

Exakt. «Als Gottfried Keller im Nebel den Weg nach Hause nicht mehr fand» ist das neuste Werk des Verlagshauses Knapp. Capus lieferte dazu 33 Essays aus den letzten 22 Jahren, Buchhändler Meyer am Donnerstagabend die Bühne für eine heitere Vernissage. So spielten ausschliesslich Heimische die Hauptrollen. «Also, die Idee zum Buch hattest du», wird Alex Capus später an die Adresse des Verlegers gerichtet sagen und nachreichen, ihm wäre dies «gar nicht in den Sinn gekommen.»

Alex Capus, auch Essayist. Immer wieder, und nicht ungern. Meister des schnellen Gedankens, der virtuosen persönlichen Verknüpfung von scheinbar Unscheinbarem, Isoliertem. Die Dinge zusammenbringen, nach einem skizzenhaften Exposé. «Das mach’ ich gern», sagt der Autor an dieser Vernissage, an der übrigens nicht gelesen, sondern ausschliesslich geredet wird. Er bekomme diesbezüglich viele Anfragen. Die meisten lehne er ab. Zu wenig konkret meistens. «Oder ich hab’ keine Idee dazu.» Auch mit der ak­tuellen Pandemie sei das so eine Sache. «Über Corona werde ich nichts schreiben», meint er dezidiert. Aus dem einfachen Grund, weil er darüber nichts wisse. Über die Ehe dagegen schon («Das Leben ist gut», 2016). Er ist schliesslich schon fast drei Jahrzehnte verheiratet. Da komme einiges an Erfahrung zusammen. Aber Indiskretionen hätten auch ihre Grenzen. «Sonst würde ich zu Hause was zu hören bekommen», sagt der Autor. Lachen im gut 40-köpfigen Publikum. «Obwohl», räumt Capus auf Nachfrage ein, «schreiben hat immer irgendwie mit Indiskretion zu tun.»

Schulkameraden; und zwar auf immer und ewig

Dass die beiden, Autor Capus und Verleger Knapp, sich gelegentlich bei einem Projekt wiederfinden, hat mit deren persönlicher Geschichte zu tun; beide besuchten sie seinerzeit gemeinsam den Kindergarten in Olten, später den Unterricht bei Fräulein Brotschi, einer offenbar nicht ganz unwichtigen Figur. Von der weiss auch Peter Bichsel, Altmeister der nationalen Autorengilde, bis auf den heutigen Tag zu erzählen. Sofern man ihn denn darauf anspricht. Klar, die Parallelen in beiden Biografien sind unter Insidern und darüber hinaus längst bekannt. Und doch lösen sie immer wieder von neuem wohliges Behagen aus. Auch im Publikum und speziell auch bei Vernissagen, versteht sich. Vertrautes hervorholen in einer schnelllebigen Zeit. «Klar kennt man die Geschichten, aber man vergisst sie doch so schnell wieder», sagte einer später beim Apéro draussen über den Umstand, dass der Buchneuling aus bereits Publiziertem besteht. Hanser, Capus’ Verlag, sieht solche Kooperationen übrigens nicht so gern. «Ich erkläre dann, wir seien Schulkollegen», so Capus. Damit sei die Sache erledigt.

Beeindruckende Verkaufszahlen