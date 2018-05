Unter all den Überangepassten provoziert einzig Ricos Gang permanente Verwerfungen. Die Gang will halt Sachen ausprobieren, mit Töfflis umherblochen. Deren Mitglieder trinken in ihrer Not Benzin als Stärkungsmittel, streben im Grunde nur eins an: nicht aseptisch und vollkontrolliert zugrunde gehen. Nur das ist wider alle Regeln im Sektor 1.

Ruhe vor dem Nichts

Dennoch: Nach knapp zwei Stunden ist Frau Krähenbühl kaltgestellt, ihr einstiger Vasall Blumer, vermeintlich ein Roboter mit gigantischem Fehler auf der Festplatte, hat sich mit Ricos Gang solidarisiert. Spät, zu spät. Das Universum hat mittlerweile zurückgeschlagen, verstreut überall Müllsäcke und Waschmaschinen, die vom Himmel geprasselt sind, Berge von Abfall, die sich im Hintergrund des Spielorts zusehends aufgetürmt haben und sich schliesslich mehr und mehr Richtung Zuschauer wälzten.

Endzeitstimmung. Ein Glück nur, dass Schröder, auch einer der Unangepassten und Wissenschaftler obendrein, stets im Versteckten herum experimentierte, um diesem Unort entfliehen zu können. Es gelingt schliesslich; in einer Raumkapsel entschwinden alle in sphärische Höhen; Rosa mit ihrem frisch Geborenen samt Ehemann Giorgio und Tochter Dani, Rico und Gang. Wohin die Gruppe bloss fliegt? Nur Frau Krähenbühl bleibt stromlos zurück.

Ida fehlt noch

Es wird finster. Aber es bleibt spürbar, das Ende ist noch nicht gekommen. Richtig: Noch einmal bittet gekonnte Dramaturgie zu Tisch. Ida walkt umständlich daher. Vor der Tribüne hält sie inne, dreht sich leicht bemüht zum Publikum hin und sagt leise lächelnd: «Händ Ihr nöd mänggisch äu Angst vor dr Zuekunft?»

Man hat – und glaubt trotzdem an eine solche. Und dann folgt eine minutenlange stehende Ovation eines strahlenden Publikums für das vielköpfige Ensemble, das sich aufgereiht hat wie Perlen an einer Kette; unprätentiös, glücklich die Wertschätzung des Publikums entgegennehmend.

Man atmet auf. War zum Glück bloss Theater, erst noch ausgezeichnet gemacht. Und während man zu Hause vorfährt, erkennt man im Scheinwerferlicht des Wagens, dass die Müllabfuhr die bereitgestellten Säcke abgeholt hat. «Na bitte, ist alles in Ordnung», denkt man dann und wirft trotzdem einen scheuen Blick zum nachtschwarzen Himmel. Um ausfindig zu machen, ob das Universum nicht doch zurückschlägt. Risiken und Nebenwirkungen eben.