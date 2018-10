Im Gretzenbacher Aarenfeld wurde am 18. September die Bohrung des rund 30 Meter tiefen Brunnens in Angriff genommen. Diese ist unterdessen erfolgreich abgeschlossen, teilt Jörg Amsler, Präsident der Wasserversorgung Unteres Niederamt (WVUN), mit. Zur Durchführung des gross angelegten Pumpversuchs, mit dem die Dimension der Grundwasserschutzzone bestimmt werden soll, kam es allerdings nicht wie geplant bereits im Oktober. Gemäss Hansjörg Merz, Vizepräsident der WVUN, hätten Abklärungen mit einer in der Nähe des Brunnens angesiedelten Firma zu Verzögerungen geführt. Als neuer Starttermin ist der 5. November gesetzt. Im Rahmen des 30 bis 35 Tage dauernden Pumpversuchs wird mithilfe von Markierstoffen das Verhalten des Grundwasserstroms bei unterschiedlichen Förderleistungen untersucht. Ziel ist, eine Schutzzone auszuscheiden, die auch im Fall eines Ausbaus der gegenwärtigen Förderkonzession von 5000 auf 10'000 Liter pro Minute noch den rechtlichen Vorgaben entspricht, so Amsler. (lbo)