Als er heute Morgen aufgestanden ist, habe er als Erstes geschaut, wie das Wetter heute sein wird, sagt Reno Sami, Co-Geschäftsleiter der Suchthilfe Olten Ost. Die Wolken jagen sich zwar am Himmel, aber die Sonne scheint auf den Ländiweg. Er habe den Ort noch nie so belebt gesehen, sagt der Organisator erfreut.

Auf dem schmalen Weg zwischen der Bahnhofsterrasse und der Holzbrücke tummeln sich die Menschen. Auf der Mauer, die sich entlang des Weges zieht, sind unzählige Koffer aufgestellt, aus welchen die kunterbunte Ware feilgeboten wird. Einige Verkäufer sitzen auf mitgebrachten Stühlen vor der Mauer, andere lassen ihre Beine von der Mauer baumeln. Eine Frau, die auf ihrem Campingstuhl vor ihrer sorgfältig präsentierter Ware sitzt, sagt sie habe von diesem Koffermarkt gehört und da man für fünf Franken den Platz kriegt, beschlossen ihre Ware auch hier anzubieten. Sie verkauft selber gemachte Stofftiere und Grusskarten und geht mit ihrer Ware häufig an Koffermark. Abgesehen von heute versuche sie, den Ländiweg so gut wie möglich zu meiden – besonders als Frau schätzt sie diesen Weg als gefährlich ein. Heute sei es aber noch lustig hier mitzumachen, auch wenn es nicht ihr Publikum sei.

Alle Art Besucher

Das Publikum am Ländiweg kann unterschiedlicher nicht sein. Der zufällige Spaziergänger, der neugierig in die Koffer schaut, junge Familien, die ihre Kinder von der Mauer springen lassen, Männer und Frauen mit Bierdosen in der Hand, die sich auf dem Ländiweg zu Hause fühlen. Und Hunde. «Ich denke, das Problem des Ländiwegs sind nicht die Menschen, die hier ihre Zeit verbringen, sondern die Hunde», sagt eine nicht genannt sein wollende Oltnerin. Ihre Gäste fühlten sich nicht von den Menschen, sondern von den Hunden bedroht, sagt sie. Nicht nur sie hat Vorschläge, wie man den notorischen «Unort» Ländiweg wieder für alle zugänglich machen kann. So soll er besser beleuchtet oder verbreitert und Buvetten eingerichtet werden. «Mit der Sanierung der Kantonsstrasse, welche sich gerade oberhalb des Ländiwegs befindet, werden ganz neue Optionen offen für die Gestaltung des schmalen Weges», sagt der Stadtpräsident Martin Wey. Er deutet auf den grünen Hang, der steil von der Strasse bis zur Mauer abfällt. «Dieser Ort hat durchaus Potenzial», sagt er.

Begegnung schafft Beziehung

Hört man den Menschen zu, dann hat man das Gefühl, dass es sich beim Ländiweg um ein stadtplanerisches Problem handle. Mit ein paar architektonischen Kniffen – so die Meinungen – könnte man aus diesem «Schandfleck» eine Flaniermeile machen. «Hierbei geht es um mehr als nur ein architektonisches Problem», sagt Fabian Florin. Seine Hände, T-Shirt und die Hosen sind mit Farbe verschmiert. Wir stehen auf der Bahnhofsterrasse und schauen den Kindern und Jugendlichen zu, die grosse Stellwände besprayen. Bane, wie Fabian Florin als Künstler heisst, zeigt den Interessierten, wie man sprayt. Er war 14 Jahre Heroin-abhängig und sei jetzt aber «draussen». In der Zeit, als er süchtig war, habe er für lange Zeit im Churer Stadtpark gelebt. «Dieser Park ist mit einer Mauer umgeben und bot so Schutz», erklärt er. Er fühlte sich dort geborgen und die Süchtigen wären auch so ausserhalb des Sichtfelds der Stadtbewohner gewesen. Es ginge zu oft vergessen, dass Drogensüchtige auch einen Teil der Gesellschaft seien und man möchte sie möglichst aus dem Stadtbild verbannen. Anlässe wie das Ländiweg-Fest seien deshalb sehr wichtig. Durch Begegnungen können Beziehungen geschaffen werden. Sobald man einen Bezug hat, sei es einfacher, Akzeptanz zu schaffen. Man müsse das Thema «Sucht» unbedingt ansprechen und es nicht tabuisieren.

Das Fest ist im vollen Gange. Jetzt zeigen Migrantinnen auf der zum Laufsteg umfunktionierte Treppe Kleider, die sie im Secondhand-Laden gefunden haben. «Mode für das kleine Budget», kommentiert die Moderatorin.

Später am Nachmittag redet noch der Slam-Poet Dominik Muheim auf dem Speakercorner. Er erzählt scherzhaft von seiner ersten Begegnung mit Olten – nämlich, als er den Anschlusszug verpasste.

«Ich bin happy», sagt Sami zufrieden und fügt an, dass er es sich gut vorstellen könnte, dieses Fest wieder zu organisieren.