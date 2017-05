Theo Ehrsam, der CVP-Mann ist seit 2001 als Präsident im Amt und nimmt somit die fünfte Legislatur in Angriff. Er hatte vorgängig das Placet der Partei erhalten. Ehrsam wurde am Wahlsonntag mit 631 persönlichen Stimmen mit dem drittbesten Resultat der Liste 1 mit CVP- und FDP-Vertretern in den siebenköpfigen Kirchgemeinderat gewählt. Die beiden vor ihm stehenden Kandidaten Julia Vitelli und Paul Büttiker zeigten kein Interesse am Amt.

Auch die Gruppe für eine lebendige Kirche (GLK), welche am Wahlsonntag drei von sieben Sitzen im Kirchgemeinderat holte, stellt keinen Kandidaten. Man wolle nach den Kampfwahlen für den Gemeinderat keine solchen fürs Präsidium wiederholen. «Nun braucht es keine weitere Polarisierung, sondern Sachpolitik», sagt GLK-Sprecher Matthias Kissling dazu. Hätte aber die Liste 1 keine Kandidatur gestellt, wäre die GLK bereit gewesen, selbst anzutreten.