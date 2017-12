Chropfleerete angesagt

Dann, endlich, kam Traktandum Nummer acht. Es schien, als sei fast die Hälfte der 83 Anwesenden allein deshalb zur Gemeindeversammlung gekommen. Nachdem Neugemeinderat Patrick Thomann die bereits beschlossenen Verkehrsmassnahmen am Bahnhof, im Gebiet Nellen, im Dorfzentrum, vor dem Kindergarten Rolli und vor der Gemeindeverwaltung vorgestellt und das bisherige Vorgehen bezüglich Tempo 30 kurz präsentiert hatte, nutzten die Gegner eines Tempo 30-Regimes die Gemeindeversammlung als Plattform für ihre Argumente: Die vom Gemeinderat vorgelegten Statistiken über Bremswege und Sterbewahrscheinlichkeiten gälten für Hägendorf nicht.

Die Polizei könne sowieso nicht immer und überall kontrollieren, ob das Tempolimit eingehalten werde. Schnell drohe Führerausweisentzug. Die persönliche Freiheit sei eingeschränkt. Es koste zu viel Geld. Kinder müssten lernen, auf den Verkehr zu achten.

Gar haltlose Vorwürfe wurden laut: Der Gemeinderat sei undemokratisch. Einige Tempo 30-Gegner führten sich auf, als hätten sie nicht verstanden, dass der Gemeinderat ihrem eigenen ausdrücklichen Wunsch entsprechen will, über die Einführung von Tempo 30 an der Urne abzustimmen. Denn eigentlich, so erklärte Gemeindepräsident Andreas Heller, der seine erste Gemeindeversammlung sehr souverän leitete, liege die Entscheidungskompetenz von Gesetzes wegen beim Gemeinderat. Es gehe momentan aber nicht darum, über das Thema an sich zu entscheiden, sondern darum, es an die Urne zu überweisen oder nicht.

Abstimmung am 4. März

Zum Schluss herrschte trotz hitziger Diskussion erstaunliche Einigkeit: Die Gemeindeversammlung verabschiedete das Geschäft mit 74 zu 9 Stimmen zuhanden der Urnenabstimmung. Alle stimmberechtigten Hägendörfer sind nun aufgerufen, am 4. März des kommenden Jahres über die Einführung von Tempo 30 auf allen Gemeindestrassen an der Urne abzustimmen.