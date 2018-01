Kraftvoll und energisch hämmert Khatia Buniatishvili die ersten drei Takte des Schumann-Klavierkonzerts auf die Tasten und hörte dann konzentriert den sanften Tönen der Holzbläser zu, die das Hauptthema des ersten Satzes anstimmen. Diese unglaubliche Kraft ist eine der beeindruckenden Stärken, die Buniatishvili raffiniert einsetzt.

Die 30-jährige Starpianistin bearbeitet in den Fortissimi den Steinway-Flügel geradezu, als wäre er eine Art instrumentaler Amboss. Ohne Rücksicht auf Haltung knallt sie ihre Finger ausgestreckt auf die Tasten, die schwarzen Haare, die ihr ins Gesicht fallen, wirft sie mit einem Ruck zurück. Doch die im körperengen roten Abendkleid musizierende Wahlpariserin kann auch anders. Bei den leisen Stellen zeigen ihre Hände vorbildlich jene Körbchenhaltung, die mir meine Klavierlehrerin vergeblich beizubringen suchte. Ihre Finger bewegen sich kaum, hauchzarte Pianissimiperlen mit unglaublicher Präzision aus dem Instrument. Ein Genuss!

Star ohne Allüren

Der romantische Komponist Robert Schumann hat sein Klavierkonzert a-Moll, op. 54 seiner Ehefrau gewidmet, der viel bejubelten Klaviervirtuosin und Komponistin Clara Wieck, die es denn auch 1845 in Dresden erfolgreich uraufgeführt hat. Sie war ein pianistisches Wunderkind und wohl eine der brillantesten Solistinnen ihrer Zeit – beides gilt heute auch für Khatia Buniatishvili. Freilich ist die in Georgien geborene Künstlerin ein Weltstar ohne Allüren. Als sie in der Pause im Foyer nach Hause gehen wollte, erhielt sie nochmals spontanen Applaus und bedankte sich links und rechts mit freundlichen Worten.

Mit zwei innig gespielten, liebevollen Zugaben hatte sie vorher das Publikum verwöhnt – mit dem zart gesponnenen «Clair de lune» von Claude Debussy und auf Wunsch von Stadttheater-Geschäftsführer Herbert Schibler mit der Klavieradaption der Bach-Kantate «Schafe können sicher weiden». Ein weiter Weg von Schumann zu Debussy und Bach? Nicht bei Khatia Buniatishvili, die ihr immenses Temperament und ihre berauschende Sinnlichkeit eben mit grosser Feinfühligkeit und unglaublicher Zartheit verbindet.

Videomitschnitte ihrer Konzerte sind auf Youtube ein Renner. Sie erreicht damit ein Publikum abseits der traditionellen Konzertsäle und möglicherweise finden einige dieses Youtube-Fans dann erfreulicherweise auch den Weg in die Säle: Jedenfalls, in Olten gab es viele junge Gesichter zu sehen und nach dem ersten Satz wurde freundlich geklatscht. Khatia Buniatishvili dankte lächelnd.