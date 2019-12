Teilnehmerrekord beim 4. Oltner Niklausschwimmen: Stefan Nünlist war an vorderster Front

Auf die kalte Dusche folgt der Sprung ins kalte Wasser: Mehr als 200 Chläuse – Jung und Alt – sprangen am Niklausschwimmen vergangenen Sonntag in die 9 Grad kalte Aare, wie die Tele M1 berichtete. Das sei ein Rekord in der 4-jährigen Geschichte der jungen Tradition in Olten.