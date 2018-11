Die Produktion ist eine Premiere in der 23-jährigen Geschichte der Oltner Tanztage. «Wir haben uns am Anfang gedacht: Ohoh. Worauf haben wir uns denn hier eingelassen.» Auf zeitgenössischen Tanz. 15 Schülerinnen der Kantonsschule Olten nehmen im Rahmen der jährlichen Spezialwoche im September am Kurs «Tanz und Theater» teil. «Wir haben ganz normale Choreografien erwartet», erzählen die Jugendlichen. Doch plötzlich heisst es: Alleine und frei tanzen vor der gesamten Gruppe. «Wir möchten, dass die Jugendlichen neue Perspektiven gewinnen und Raum für Empfindungen und Sensationen schaffen», erklären die Choreografinnen Clea Onori und Pascale Utz. Ihre Vorgabe war es, gemeinsam mit den Mädchen ein abendfüllendes Stück zu erarbeiten.

Am Anfang stand der Titel

Noch bevor die Idee für eine Choreografie entstehen konnte, musste ein Titel für das Stück her. «Lullaby Amplify» lasse genug Spielraum, um die Gegensätze des Teenager-Alters zu behandeln. «Wir wollten nicht nur die rebellische Seite dieses Alters zum Ausdruck bringen, sondern auch das Feine und das Kleine.» Plötzlicher Wechsel von leise auf laut, von langsam auf schnell, von Grün auf Rot: In jedem Detail des Bühnenbildes und der Bewegungen wird dieser Kontrast sichtbar. In gewissen Bewegungsmustern glaubt man Alltägliches wie das mühsame Aufstehen am frühen Morgen oder aber auch den Gefühlswirrwarr im Kopf eines jeden Teenagers zu erkennen. Wie üblich beim zeitgenössischen Tanz ist nichts auf den Takt der Musik abgestimmt und man drückt sich in Metaphern aus: «Die Bewegungen sind nicht taktweise. Die Mädchen müssen sich wahrnehmen und gemeinsam spüren, wie es weitergeht.» Trotz ihren ersten Berührungsängsten mit dem zeitgenössischen Tanz, scheinen die jungen Tänzerinnen sich sehr wohl in ihrer Haut zu fühlen.