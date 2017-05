Kürzlich versammelten sich am Berufsbildungszentrum BBZ Olten weit über zweihundert Interessierte, Eltern, Berufsbildner, Lernende und Gäste, um zuerst die Ausstellung der besten Arbeiten des Jahrgangs und danach die drei Präsentationen im Rahmen von talents@bbzolten 2017 zu bestaunen. 34 Lernende konnten an diesem Abend eine wohlverdiente Auszeichnung für ihr Engagement während der Ausbildung entgegennehmen.

Nach dem musikalischen Auftakt von Damian Freund zitierte Georg Berger, Direktor BBZ Olten, in seiner Begrüssungsrede Claude Nicollier, den einzigen Schweizer Astronauten, der das All besucht hat. Nicollier, der nach einem Unfall eigentlich nie mehr hätte fliegen können und sich dennoch zurückgekämpft hat, sagte im Rahmen der Feierlichkeiten von 50 Jahren Schweizer Jugend forscht am 27. April 2017 in Bern: «Du kannst nicht scheitern. Entweder du gewinnst, oder du lernst.» Berger fügte zudem an, dass die 16 nominierten Arbeiten drei Prozent sämtlicher am BBZ Olten erstellten Projektarbeiten darstellen und so die leistungsmässige Spitze repräsentieren.