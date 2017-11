Dies teilte die Partei am Dienstag mit. Das Budget für 2018 sehe einen Gewinn von über 6 Millionen Franken vor. «Die SVP Olten wehrt sich vehement gegen Steuererhöhungen auf Vorrat. Die Partei hatte bereits im Vorfeld bezüglich des Finanzplans ab 2019 festgehalten, dass Steuererhöhungen nicht infrage kommen. «Die Erhöhungen stehen in Verbindung mit noch nicht genehmigten Projekten wie z. B. einer unnötig teuren Hammer Unterführung sowie solchen, welche noch nicht mal konkret vorliegen», so die Partei. (pd/otr)