«Suteria bleibt Suteria»: Unter neuer Leitung wurde eröffnet

Das neue Suteria-Team lacht am Eröffnungstag munter in die Kamera. Jetzt halten Bernadette Rickenbacher und Peter Oesch die Fäden der Suteria an der Oltner Hauptgasse in der Hand.

Auf den ersten Blick fällt die moderne Einrichtung auf. Die ehemaligen viktorianisch anmutenden Möbel sind verschwunden. Das Produktesortiment wird aber auch unter der neuen Führung beibehalten. «Suteria bleibt Suteria. Auch sind wir nach wie vor Franchisepartner der Suteria», sagt das neue Leitungspaar.