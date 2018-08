Beratungsgespräche zu schwierigen Themen in ungewohnten Situationen führen. Das ist nicht einfach. Was tun, wenn sich das Gegenüber verweigert oder gar laut wird? Das CAS-Programm «Beraterisches Handeln – systemisch-lösungsorientiert in herausfordernden Kontexten» an der Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz zielt darauf ab, die Teilnehmer auf diese Situationen vorzubereiten.

Und so agieren die Schauspielerinnen und Schauspieler der Oltner Schauspielschule im Programm als Klient oder Klientin in einer realen Beratungssituation. Die Teilnehmer erhalten jeweils einige Vorinformationen zum Fall und führen auf dieser Basis eine Live-Beratung durch. Die übrigen Teilnehmenden sind Beobachter. Die Schauspieler erhalten im Voraus eine Rolleninstruktion, agieren dann aber aus der Situation heraus. Das Thema der Beratung knüpft an die Kursinhalte an.

«Ich erlebte die angehenden Schauspieler und Schauspielerinnen als sehr gut vorbereitet, was meine vorgängige Skepsis gegenüber gespielten Settings widerlegte», sagt Monika Schwegler. Sie hat das Programm in der Pilotdurchführung im vergangenen Jahr abgeschlossen. Auch der angehende Schauspieler Jakob Müller konnte von seinem Einsatz an der Fachhochschule profitieren. «Es ist eine Abwechslung zu den sonst eher strikten Regeln der Bühnenarbeit und war spannend zu sehen, wie die Sozialarbeiter mit schwierigen Klienten umgehen.»

«Die Zusammenarbeit ist eine Win-win-Situation für beide Einrichtungen. Diese neue Art des Lernens ist sehr nah an der Realität», sagt Professorin Martina Hörmann. Sie ist Leiterin des Programms. Die Teilnehmer trainieren mit fremden Leuten, also nicht mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem Programm. Das mache die Herausforderung noch grösser, so Hörmann. «Es ist ein ideales Trainingsfeld für unsere angehenden Schauspieler. Sie können das gelernte Handwerk umsetzen» ergänzt Kerstin Schult, die Leiterin der Schauspielschule Olten.

Die Zusammenarbeit wird auch im nächsten Programm fortgesetzt. Dieses startet am 8. Oktober in Olten. Weitere Infos gibt es hier.