Am vergangenen Sonntag um 18.00 Uhr fiel in Teilen der rechten Aareseite in Olten der Strom aus. Betroffen waren auf der rechten Stadtseite die Gebiete Hasli, Lever, Bahnhof, Swisscom, Winkel, Stellwerk, Fachhochschule, Rosengasse, Maisenhard und Kanti. Durch Netzumschaltungen konnte die Störung behoben und die Stromversorgung abschnittsweise bis um 19.45 Uhr wieder aufgenommen werden.

Die Ursache, weshalb es im Unterwerk Rankwage auf der Abgangsleitung Hasli zu einer Sicherheitsabschaltung kam, wird derzeit noch untersucht. Die Versorgergesellschaft a.en Aare Energie AG bittet die Bevölkerung für entstandene Unannehmlichkeiten um Entschuldigung. (ts)