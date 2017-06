27'000 Besucher erwarten die Organisatoren des aktuellen Streetfood Festivals in Olten. Und wer gestern Abend auf der Kirchgasse unterwegs war, wähnte sich im Glauben, die Besucherzahl sei bereits am ersten des drei Tage dauernden Anlasses knapp erreicht.

Aber item: Natürlich, das Essen ist einer der zentralen Punkte. Spiessli to go, Flammenlachs, Chili con Carne, Fondue mit Brot, Raclette, Risotto, Milchshakes, Sandwiches oder Hot Dogs in schier jeder denkbaren Variation, unter denen die eine besonders hervorsticht: Ein Ding, das sich «Luksus» nennt, unter dänischer Flagge segelt und gerade mal 250 Franken kostet. Ein Spiessbürger denkt dabei erst mal an einen Streetfood-Festival-Scherz, aber oha. Der Preis stimmt. Zu kaufen gibts die Sache beim «Heissen Hund», einem Anbieter aus Baden.

«25 Franken davon gehen an die Organisation ‹Mütter ohne Grenzen›», sagt Jasmin Feierabend. «Aber Sie müssen wissen, was sich in dem Hot Dog befindet», erzählt sie dann und zählt auf: «Kobe Beef, getrockneter Trüffel aus Alba, Champagnerschaum, Schoggicrumbles und Zwiebeln.» Und gehen die? «Ab und zu verkaufen wir einen», sagt Jasmin Feierabend, hält ihren schwarzfarbenen Toque fest und macht sich wieder an die Arbeit, denn «Scheisserchen», neun Zentimeter lang, gibts schon ab 6 Franken zu kaufen. Auch ein Hot Dog übrigens.