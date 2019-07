20.30 Uhr: Der Vorplatz des Kulturzentrums Schützi ist gut gefüllt: Das Gewitter, das am Nachmittag über die Region fegte, konnte die Leute nicht davon abhalten, sich ein Bild vom neuen Oltner Open Air Kino zu machen. Es verbindet Filmeschauen mit Essen: eine grosse Leinwand, davor Liegestühle, normale Stühle und Tische. Rundherum Essens- und Getränkestände. Im hinteren, überdachten Teil des Areals stehen die Kasse und der Kinokiosk. Oberhalb der Kasse, auf einem Gerüst aufgebaut, befindet sich die VIP-Tribüne. Sie ist mit farbigen Sofas ausgestattet.

Nach den Filmen «Kiss the cook» am Donnerstag und «Spider man – far from home» zeigte der Organisator, das Youcinema, am vergangenen Samstagabend den Animationsfilm «Pets 2». Das Spezielle an der Vorführung: Die Zuschauer dürfen ihre Haustiere mitnehmen. Wer sich nun auf Hamsterkäfige, Katzenboxen und Goldfischgläser gefreut hat, wird herb enttäuscht. Noch ist kein einziges Tier zu sehen.

Das Kinogelände ist sommerlich dekoriert: Überall hängen alte Glühbirnen, künstliche Blumen, farbige Fähnchen. Über einen roten Teppich gelangt der Besucher ins Innere. Vereinzelt liegen grüne Reserviert-Schilder auf den Liegestühlen. Noch sind nicht alle Plätze besetzt. Viele Leute sind nach wie vor beim Abendessen. Mehrere Essens- und Getränkestände und der Kino-Kiosk sorgen für Speis und Trank.

Auch ein Plüschhund ist mit von der Partie

Die Oltner Stadtmix Bar hat auch einen Stand. Dort ist der erste Hund anzutreffen: Nome, ein dreijähriges Huskey-Weibchen. Sie gehört Justin Thöni. Er arbeitet am Stand der Stadtmix Bar. «Ich dachte mir, wieso nicht? So kommt sie nach draussen und sieht andere Hunde», erklärt der 22-jährige Oltner seine Beweggründe. Gefahren befürchtet er keine: «Ich habe Nome bereits am Donnerstag, als ich hier arbeitete, mitgenommen. Sie hatte keine Probleme mit der Lautstärke.» Im Gegenteil: Er erhalte viel positives Feedback von Leuten, die sich für den Huskey interessieren.