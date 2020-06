Stiftung lanciert Sommercamp: Kostenlose Freizeitaktivitäten für Kinder in Olten

Für viele Familien sind die bevorstehenden Sommerferien nach dem Coronalockdown und dem wochenlangen Homeschooling eine erneute Herausforderung. Die Kinder sind wieder ganztags zu Hause, alternative und vor allem kostenlose Freizeitangebote sind nur teilweise verfügbar. Die in Olten beheimatete Stiftung IdéeSport reagiert darauf und bietet mit dem Projekt MoveYourSummer für Primarschüler schweizweit in dreizehn Gemeinden kostenlose Freizeitaktivitäten an, so auch in Olten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Hier gebe es bereits ein Freizeitangebot der Stiftung IdéeSport: Im OpenSunday Olten treffen sich die Primarschüler normalerweise jeweils im Winterhalbjahr zu Spiel und Spass. Nun können sie dies dank MoveYourSummer auch in den Sommerferien tun. «Die Idee eines Sommercamps stand schon vor der Pandemie im Raum», sagt Geschäftsführer Reto Mayer. Die Stiftung beschränkt aus ressourcentechnischen Gründen die Umsetzung vorerst auf dreizehn Gemeinden. Ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl sei die Erreichung von Familien mit Migrationshintergrund und sozioökonomisch benachteiligte Personen. «Nach Abschluss des Projekts entscheiden wir dann, ob wir das Programm auch in den kommenden Jahren anbieten oder gar ausbauen können.»

MoveYourSummer startet in Olten am 13. Juli. Von Montag bis Freitag werden die Stadthalle sowie die Aussenanlage in einen Freiraum für Spiel und Bewegung umgewandelt. Für Verpflegung ist gesorgt. (mgt)