Das Programm ist bekannt, die genauen Auftrittsdaten aber bleiben – wie immer – geheim. Soweit alles beim Alten? Ja, aber der Veranstaltungsort ist neu und dies gleich doppelt. Die Sternschnuppen sind in diesem Jahr in der Stadtkirche und im Kulturzentrum Schützi zu entdecken. Die erste Hälfte bis und mit 12. Dezember findet in der Stadtkirche statt (Ausnahme 2. Dezember), der wie die zweite Hälfte, in der Schützi über die Bühne geht.

Das Programm

Wie immer decken die 23 Sternschnuppen ein breites kulturelles Spektrum ab. Einerseits soll diese Palette die beteiligten Kulturpartner widergeben, andererseits aber auch dem Publikum Türen zu neuen, noch unbekannten Kulturwelten öffnen. Nebst bekannten Namen wie Corin Curschellas, schön&gut, Jess Jochimsen oder Olten Brass fehlen auch die weniger bekannten nicht.