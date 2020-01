Stefan Schmidt ist neuer Obernarr

Zum Hilari und der Bekanntgabe des neuen Oberhauptes der Fasnacht trafen sich am Samstagabend im Gemeindesaal in Fulenbach über 200 Fasnachtsanhänger. Die Fasnacht in der Aaregäuer Gemeinde steht in diesem Jahr unter dem Motto «Star-Allüra». Mit tollen Einlagen mit Sketches und teils dynamischen und hämischen Fasnachtsvorträgen wurde das Publikum im voll besetzten Saal unterhalten. Die 20 Mitglieder des Skiclubs Murgenthal waren im Service voll engagiert, mussten doch ununterbrochen Getränke und Pommes unter die Leute gebracht werden. Zwischen den einzelnen Darbietungen spielten die «Ringos» zum Tanze auf. Zur Mitternachtsstunde stieg die Spannung um die Lüftung des Geheimnisses, wer zum neuen Oberhaupt der «Balenfucher Fasnacht» gekrönt würde. Mit dem Beamer wurde der Einzug des neuen Oberhauptes bildlich auf die Bühnenleinwand projiziert. Schlicht und ohne Maske kam nach Mitternacht Stefan Schmidt, umringt vom Zunftrat, zu seinem ersten Auftritt als Obernarr auf und zeigte sich erfreut darüber, dass die Wahl auf seine Person gefallen sei. Der aktuelle Obernarr weiss um diesbezügliche Erfahrung: Bereits Grossmutter Liane und Mutter Käthy waren in dieser Funktion schon in Fulenbach unterwegs.