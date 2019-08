«Stau auf der A1 ab der Raststätte Gunzgen Nord.» Zumindest Radiohörern ist diese Durchsage durchaus geläufig, wenn der Verkehr Richtung Bern stockt. Was aber nur die wenigsten wissen: Just diese Raststätte feiert heuer ihren 50. Geburtstag. Der dafür ausgewählte Slogan passt: «Damals wie heute – eine Pause wert». Dem Gütesiegel sind bis heute unzählige Automobilisten, Motorradfahrer, Gruppenreisende gefolgt. Gunzgen Nord – so etwas wie ein kultureller Schmelztiegel. «Die Kundschaft ist zunehmend eine internationale geworden», sagt Yves Zgraggen, der den Betrieb zwischen den Autobahnkreuzen Wiggertal und Härkingen seit 13 Jahren führt.

Vom Vater auf den Sohn übergegangen

In zweiter Generation; Vater Paul Zgraggen ist der Mann der ersten Stunde. 1969 übernahm er mit Gunzgen Nord eine der ersten Raststätten der Schweiz überhaupt. Und sie hat ihn bis heute nicht ganz losgelassen. Mit 80 Jahren ist er noch immer unterstützend im Betrieb aktiv. Zgraggen senior gehört noch zu jenen, die regelrechte Sonntagsausflügler willkommen heissen konnten. Sonntagsausfahrten im eigenen Auto mit anschliessendem Genuss eines Coupes waren zu Beginn der automobilen Zeit populär und ein Event, wie man heute sagen würde. «Der Eiscreme-Coupe ist ziemlich aus der Mode gekommen», sagt Sohn Yves. Und auch die sonntäglichen Ausfahrten sind doch eher Ausnahmeerscheinungen geworden. Schon rasch boomte nicht nur der Individualverkehr. Jetzt fährt man effizient von A nach B und legt dabei mal eine Rast ein. Das heisst? «Heute muss alles viel schneller gehen», sagt der Geschäftsleiter.

Noch immer Restaurant mit Bedienung

Nicht aus der Mode gekommen aber: das bediente Restaurant mit hausgemachten Speisen. Damit hebt sich das Familienunternehmen Zgraggen von andern Raststätten ab. «Wir stellen immer wieder fest, dass die Kundschaft den Charakter des Tischservices schätzt», sagt der Geschäftsführer. Darüber hinaus pflegt das Haus den individuellen Service. Beispiel? Für einen einzigen Gast etwa führt man dessen Zigarettenmarke im Sortiment. «Die persönliche Note des Hauses eben», sagt der Chef.