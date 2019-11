Stadtteilverbindung Hammer nach Olten SüdWest wird für die Stadt viel günstiger

Neben dem geplanten Schulhaus Kleinholz und dem neuen Bahnhofplatz ist die Stadtteilverbindung Hammer eines der drei grösseren Projekte, welche die Stadt Olten in den kommenden Jahren finanziell zu stemmen hat. So machte es der Stadtrat in der Vergangenheit immer wieder weis. Die Ausgangslage hat sich nun allerdings grundlegend geändert: Gemäss dem neuen Finanzplan 2020–2026 soll die direkte Verbindung für Fussgänger und Velofahrer ins neue Quartier Olten SüdWest die Stadtkasse netto nur noch mit einer Million Franken belasten. Vorausgesetzt, das Vorhaben kostet nicht mehr als 20 Millionen. In früheren Grobschätzungen war aber auch schon von bis zu 30 Millionen die Rede. Bisher ging man im politischen Olten davon aus, dass der Anteil der Stadt – je nach Gesamtkosten – mindestens 10 Millionen ausmacht.

Wie kommt es nun zu dieser viel kleineren Nettosumme für die Stadt? Die Arealbesitzerin Terrana AG Rüschlikon wird laut Finanzplan einen Beitrag von 16 Millionen Franken an die Stadtteilverbindung leisten; dazu kommen 3 Millionen aus dem Agglomerationsprogramm der ersten und zweiten Generation, die im Jahr 2027 auslaufen, wenn das Projekt bis dahin nicht baureif ist.

Die rechtliche Grundlage für den Eigentümerbeitrag wurde mit dem neuen Planungsmehrwertreglement geschaffen, das seit Anfang Jahr gilt. Abgabepflichtig wird die Firma, weil dereinst noch neun Hektaren von der Industrie- in die Wohnzone umgezont werden müssen. Diese Abgabe muss nicht unbedingt für mögliche Auszonungen zurückgehalten werden, weil es in Olten kaum dazu kommen wird. Daher kann das Geld auch für «weitere Massnahmen der Raumplanung» verwendet werden, wie es im entsprechenden städtischen Reglement heisst. Darunter fallen Massnahmen «zur besseren Nutzung der brachliegenden oder ungenügend genutzten Flächen in Bauzonen», wie es im Bundesgesetz heisst. Weil die Arealbesitzerin erst abgabepflichtig würde, wenn das Gebiet verkauft oder das Baugesuch eingegeben wird, hat die Stadt mit dem Eigentümervertreter Sigmund Bachmann einen Vertrag ausgehandelt. «Wir brauchen das Geld jetzt zweckgebunden für die Stadtteilverbindung und nicht erst in einigen Jahren», sagt Baudirektionsleiter Kurt Schneider.