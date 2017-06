60 000 Franken soll der aktualisierte Webauftritt der Stadt Olten kosten. Mit dem Nachtragskredit, welchen der Stadtrat Mitte Juni in eigener Regie bewilligt hat, soll die bestehende Website nach fünf Jahren im Design modernisiert, die Inhalte sich automatisch an die verschiedenen Geräte wie Desktop-Computer oder Handy anpassen (sogenanntes responsives Design) und vor allem die Zeiten für das Hochladen neuer Daten deutlich verkürzen von bisher bis zu einer halben Stunde auf neu höchstens noch zwei Minuten.

Den Auftrag erhalten hat erneut die Zürcher Firma i-Web, bei welcher die Stadt Olten seit 2002 den Webauftritt bezieht. Diese Ausgabe bezeichnet i-Web-Miteigentümer Lorenz Ilg als «typische Folgeinvestition für einen Upgrade» (siehe Kontext unten). Die Stadt Olten hat für den Auftrag keine weiteren Offerten eingeholt.

Lange Ladezeit wird kritisiert

Dies kommt allerdings bei den Webagenturen auf dem Platz Olten nicht gut an und hat eine rege Diskussion in der Oltner Facebook-Gruppe ausgelöst. Kritisiert wird vor allem der Umstand, dass die Stadt den Auftrag nicht öffentlich ausgeschrieben und Konkurrenzofferten bei lokalen Anbietern eingeholt hat, um die Wertschöpfung in der Region zu behalten. Auch die langen Ladezeiten für neue Daten sorgen für Kopfschütteln. «Bei unserer Lösung sind die neuen Daten sofort online verfügbar», sagt Reto Baumgartner von My Sign, dessen Oltner Firma die Websiten für die Aare Energie AG und die Stadt Lenzburg betreut.

Auch die Oltner Internetagentur apload GmbH erstellt Gemeindewebseiten, unter anderem jene von Kappel. Projektleiter Mario Sommerhalder hält fest, dass die Veröffentlichung eines Beitrages nicht direkt mit dessen Ladezeit zu tun habe. Eine Veröffentlichungsdauer von bis zu einer halben Stunde hält allerdings auch er für «wahnsinnig lange». «Einen Newsbeitrag auf der Gemeindeseite von Kappel zu veröffentlichen, geschieht innert Sekunden.», vergleicht er.

Für Tobias Oetiker, der in Olten ebenfalls eine IT-Firma betreibt, sei «die Leidensfähigkeit bei den Stadtangestellten enorm». Zudem könnte die lange Ladezeit auch Folgen auf die Qualität der publizierten Inhalte haben: «Passiert ein Fehler beim Hochladen, geht es eine halbe Stunde, bis er wieder korrigiert ist.» Oetiker hält Komplettlösungen mit verschiedenen Modulen wie von der Firma i-Web für typische «Branchenbiotoplösungen», bei der ein Wechsel zu einem anderen Anbieter erschwert wird, weil das System in sich abgeschlossen ist. «Die Stadt Olten steckt Geld in ein System, aus dem man kaum aussteigen kann.»