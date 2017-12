Die Stadt Olten gibt sich mit dem Mobilitätsplan ein übergeordnetes Konzept, welches die verschiedenen Verkehrsmittel untereinander und auf die Siedlungsentwicklung abstimmt. Grosse Städte wie Zürich haben das schon, bei Kleinstädten ist das noch nicht üblich. Wieso braucht nun Olten ein solches Instrument?

Lorenz Schmid: Olten verfügt über ein gut ausgebautes Strassennetz und mit dem Bahnhof über eine hervorragende öV-Anbindung. Das Strassennetz ist aber im Kernbereich, etwa um den Sälikreisel, den Postplatz und die Bahnhofbrücke, zu den Hauptverkehrszeiten bereits heute ausgelastet. Der Verkehr funktioniert nur einigermassen flüssig mithilfe des Managementsystems, das bereits vor der Eröffnung der Entlastung Region Olten ERO eingeführt wurde und den Verkehr dosiert. Das Wachstum in den Entwicklungsgebieten bis 2030 führt zu wesentlichem Mehrverkehr. Auf der Entlastungsstrasse ERO vor dem Hausmatttunnel könnte es so gemäss dem kantonalen Verkehrsmodell bis 2030 zu 27'000 Fahrten pro Tag kommen. Die Kapazität der Gäustrasse liegt in diesem Abschnitt aber bei etwa 17'000 Fahrten pro Tag. Mit dem Mobilitätsplan soll ein drohender Verkehrskollaps vermieden und die Leistungsfähigkeit und Attraktivität des Strassennetzes gesteigert werden. Zu ergänzen ist, dass es nun auch in Kleinstädten wie Aarau, etwa im Rahmen der Ortsplanungsrevision, oder in Solothurn vergleichbare Diskussionen zu diesem Thema gibt.

Die Sicht geht nur bis 2030, also über die nächsten 13 Jahre. In dieser Zeit sollen keine neuen Strassen mehr gebaut werden, weil es aus planerischer Sicht nicht realistisch ist. Dieser Befund ist doch eigentlich banal. Blickt man so nicht zu wenig weit in die Zukunft?

Nein, der Mobilitätsplan ist kein Leitbild, sondern ein Managementinstrument. Zudem sind Infrastrukturprojekte separate Vorhaben. Im Mobilitätsplan werden Handlungsfelder aufgezeigt, aber keine Projekte finanziert. Zudem ist die Haltung, das bis 2030 keine neuen Strassen mehr gebaut werden, aus heutiger Sicht realistisch, schliesst aber nicht aus, dass ein neues Strassenprojekt in dieser Zeit lanciert wird.