Stadt erhält Grundstück für neues Schulhaus in Olten SüdWest zum Nulltarif

Der Verein Haus zur Heimat plant in Olten SüdWest auf dem Baufeld C gleich nördlich neben der bisherigen Überbauung ein Pflegezentrum. Dieses soll 75 Betten und 5 Ferienbetten aufweisen für Menschen ab der Pflegestufe 4. Eine Machbarkeitsstudie ist bereits erstellt. Zu den Kosten will Geschäftsführer Marco Petruzzi noch keine Angaben machen, wie er auf Anfrage schreibt. Mit dem Projekt weitergefahren werden soll nach der Genehmigung des Gestaltungsplans. Petruzzi rechnet mit einer Eröffnung des Pflegezentrums ab 2025. Was mit dem Alters- und Pflegeheim am bisherigen Standort auf der rechten Stadtseite beim

Vögelipark passieren soll, ist noch nicht bestimmt. Vorstellen kann sich der Verein zum Beispiel ein «soziales Wohnen mit Serviceleistungen». Die Zusammenarbeit und die Gespräche mit Eigentümervertreter Sigmund Bachmann seien «zielorientiert und entgegenkommend», schreibt Petruzzi weiter. Bachmann selbst sagt auf Anfrage, dass ein Pflegezentrum zur besseren sozialen Durchmischung der Quartierbewohner beitragen würde. Ähnlich äussert sich Stadtpräsident Martin Wey, der dadurch auch «Oltner Emotionen» im neuen Quartier ankommen sieht, was eine «Signalwirkung» hätte.