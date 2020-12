Staatsanwalt fordert: Sexualstraftäter William W. soll verwahrt werden

Der mehrfach vorbestrafte Sexualstraftäter William W. soll verwahrt werden. Das beantragte die Staatsanwaltschaft am Nachmittag dem Amtsgericht Olten-Gösgen. W. werden mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern, sexuelle Nötigung, Schändung, sexuelle Belästigung sowie der Konsum von Tier- und Kinderpornografie vorgeworfen. Die Hauptverhandlung ging am Freitagnachmittag zu Ende, das Urteil soll übernächste Woche eröffnet werden.

Therapien für Pädophile stünden zwar zur Verfügung, bei William W. habe sich jedoch keine Strategie zur Rückfallvermeidung etabliert. Auch eine medikamentöse Behandlung sei nicht geeignet. Der Staatsanwalt Ronny Rickli stützt sich demnach auf die Gutachter, die dem Beschuldigten eine schlechte Prognose ausstellen und ihn als Hochrisikofall einstufen.

Insbesondere werfen die Sachverständigen W. zudem vor, eine Auseinandersetzung mit der diagnostizierten Pädophilie abzulehnen. 2004 hatte W. ein achtjähriges Mädchen vergewaltigt, die ersten aktenkundigen Sexualstraftaten gehen auf die 1990er-Jahre zurück.

In seinem «letzten Wort» bezeichnete sich William W. als nicht schuldig und warf den Ermittlungsbehörden und den Gutachtern Fehler und Unfairness vor. Sein Verteidiger Thomas Fingerhuth hatte zuvor in Bezug auf die meisten Anklagepunkte auf nicht schuldig plädiert, weil die Beweise fehlten. Einzig beim Vorwurf des Kinderporno- und Tierpornokonsums gab es ein Geständnis; dafür forderte er eine bedingte Geldstrafe. Einen Schuldspruch mit anschliessender Verwahrung würde an das Obergericht weitergezogen, stellte er im Anschluss an die Verhandlung in Aussicht.

Geschehen rekonstruiert

In seinen rund eineinhalbstündigen Ausführungen hatte der Staatsanwalt Ronny Rickli am Morgen detailgetreu das Geschehen rund um die mehrfachen sexuellen Handlungen, die dem Beschuldigten vorgeworfen werden, rekonstruiert.

Die mutmasslichen Taten fanden der Reihe nach in der Wohnung der fünf- und siebenjährigen Opfer, am Rande eines Gottesdienstes in der Friedenskirche sowie im gepachteten Restaurant von W. statt. Nach letzterem Übergriff wurde der 47-Jährige verhaftet; erst danach kamen auch die Missbräuche der beiden Kinder davor ans Licht. Der Staatsanwalt hält die Aussagen der Opfer und der Zeugen für glaubhaft. Am Nachmittag kommen auch der Verteidiger Thomas Fingerhuth sowie die Vertreterinnen der Privatklägerschaft zu Wort.

Am Donnerstag war der Prozess unterbrochen worden, weil Fingerhuth das Ergänzungsgutachten an sich und dessen Entstehung in Zweifel zog und eine Sistierung des Verfahrens inklusive Einholung eines neuen Gutachtens forderte. Das Gericht lehnte den Antrag ab. Das Gutachten sei zulässig, und die Tatsache, dass der Sachverständige beim Beschuldigten nicht um Mitwirkung nachgefragt habe, tangiere den Beweiswert in diesem Fall nicht. Den neu formulierten Antrag der Verteidigung, die Einvernahmeprotokolle der fünf- und siebenjährigen Opfer für unverwertbar zu erklären, lehnte das Gericht ebenfalls ab.