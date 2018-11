Wer des Oltner Dialektes mächtig ist, kann sich ungefähr zusammenreimen, was da auf der Menükarte steht: Bei einer «Heusuppä» dürfte es sich um eine Vorspeise handeln. Aber was, bitte schön, ist ein «Gummelistunggis»? Was soll daran essbar sein?

Roman Ulrich lacht. «‹Gummel› sind das, was bei euch ‹Härdöpfel› heisst. Und ‹Stunggis› meint ‹Stock›», erklärt der 47-jährige Innerschwyzer. Er ist der jüngste der Muotathaler Wetterschmöcker und als solcher zu Gast im Café Grogg. Wirt Klaus Kaiser serviert an diesem Abend ein Drei-Gänge-Menü, zubereitet mit Innerschweizer Zutaten. Als Auflockerung zwischen den Gängen gibt Ulrich seine Prognose für den kommenden Winter zum Besten. Sein Fazit: «Winter eher zu warm und wenig Schnee.»