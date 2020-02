Sie ist und bleibt Liebling des Publikums: «Die Ausgabe 2020 gehört nach meiner Ansicht vielleicht ins beste Drittel»

Mit welchen Prädikaten ist sie in den letzten Jahren doch etikettiert worden, die Banausiade. Die fasnächtliche Unterhaltungsshow, die grelle Blitze schleudert und samtene Töne säuselt, reifen Hammen mit Kartoffelsalat reicht sowie Roten und Weissen kredenzen lässt: Ja, die Banause-Zunft versteht’s von Jahr zu Jahr, dem Unterhaltungskuchen noch ein weiteres Sahnehäubchen aufzusetzen.

Aber zurück zu den Prädikaten: «Die Beste» (2019), «eine Erfolgsgeschichte» (2018), «nicht mehr aus der Oltner Fasnacht wegzudenken» (2017), «Humor-Medizin der Banausen» (2009), «ins Schwarze getroffen» (2015). Gar vom «versprühten Fluidum der so gut erträglichen Leichtigkeit des Seins» (2014) war da mal die Rede. Bilanz 2020: «State-of-the-art». Wer übers vergangene Wochenende keines der rund 1000 Billette für die beiden ausverkauften Vorstellungen in Trimbachs Mühlemattsaal ergattern konnte, dem sei verraten: Schade, hätte sich gelohnt. Und als Trost: Vielleicht klappt’s dann im nächsten Jahr.

«Die Ausgabe 2020 gehört nach meiner Ansicht vielleicht ins beste Drittel», schlussfolgerte der geistige Vater der Banausiade, Heinz Neuenschwander am Samstagabend nach einer Spielzeit von gut zweieinviertel Stunden. Ein spektakulär-buntes Wort- und Musikprogramm hatte dem Publikum vorgegaukelt, Olten sei der touristische «place zu be», der Ort der Orte, der zu besuchen sei. Natürlich entpuppte sich die Geschichte als ein Missverständnis, als die Vision eines Aare-Anglers (Cédric Aeschlimann), der schliesslich von seinem Fischerkollegen (Claude Waeber) aufgeklärt wird. Alles nur Einbildung eben. Olten bleibt als Ort der Tristesse zurück, leere Gassen, farblose Gebäude, ohne sandigen Aarestrand, ohne Souvenirs. Aber: Oltnerinnen und Oltner gefällt’s auch so; vielleicht sogar besser, als wenn sich Touristen in Heerscharen einen Weg durch die Gassen pflügen würden. Da passte das traditionelle Finale mit dem Chor der Gefangen aus Verdis «Nabucco« doch bestens. Gefangen in der Stadt, die einem doch so kompromisslos ans eigene Herz gewachsen ist.