Selbst der Stellenetat steht zur Debatte – der rigorose Sparkurs sorgt für Kritik

Soll man einen Teil des Familiensilbers veräussern? Oder anstelle dessen nach anderen Einnahmequellen suchen? Eine der Fragen, welche die Gemeindeversammlung der evangelisch- reformierten Kirchgemeinde Olten umtrieb. Denn weder die Zahlen zum Budget 2021 noch jene in die weitere Zukunft verheissen Gutes. Konkret: Der Kirchgemeinderat geht fürs kommende Jahr von einem Aufwandüberschuss von knapp 120'000 Franken und Netto investitionen von 450'000 Franken aus.

Bei sinkenden Mitgliederzahlen und ebensolchen Erträgen notabene. Gingen in der Rechnung 2019 und bei 8567 Mitgliedern noch 4,5 Mio. Franken ein, so rechnet die Kirchgemeinde im kommenden Jahr mit 8220 Mitgliedern und Steuereinnahmen von 4,1 Mio. Franken. Auch die Beiträge aus dem kantonalen Finanz ausgleich sind geschmolzen und haben sich seit 2019 um 370'000 Franken auf 154'000 Franken verringert. Unter solchen Vorzeichen, das wurde mehr als einmal hervorgehoben, stehe auch der Stellenetat zur Diskussion. Nicht nur Kirchgemeinderatspräsident Peter Schweri liess dies durchblicken.

Fachschaft Musik wehrte sich

Der Stellenetat hatte denn auch schon vor der Budgetdebatte zu Verwerfungen geführt und noch an der Gemeindeversammlung für Wortmeldungen gesorgt. Stichwort: Organistenpensen. Eine Vollzeitstelle wurde auf Intervention der Fachschaft Kirchenmusik nicht, wie vom Kirchgemeinderat vorgeschlagen, um 50 Prozent gekürzt, sondern um 25 Prozent. Ein Kompromiss. Die Fachschaft hatte dem Rat vorgehalten, bei der Pensenfrage nur ungenügend einbezogen worden zu sein. Offenbar hatte es in den beiden Lagern unterschiedliche Beurteilung in der Auslastung der Pensen gegeben.

Guter Rat war grundsätzlich teuer an diesem Versammlungsabend: Um den sinkenden Einnahmen zu begegnen und Schulden zu tilgen, hatte der Rat auch vorgeschlagen, das Stockwerkeigentum in der Liegenschaft Jurastrasse 20 in Olten zu veräussern. Der zu erwartende Erlös: zwischen 800’000 und 900’000 Franken. Das Familiensilber; oder zumindest ein Teil davon.